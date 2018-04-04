В эпизодах вмешательства Холодницкого в антикоррупционные расследования фигурирует бывший прокурор из Николаева

Глава САП Назар Холодницкий Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий вызывал к себе в кабинет для бесед бывшего николаевского прокурора Сергея Козачину, который ныне работает в САП, по уголовным производствам относительно нардепа Георгия Логвинского и бизнесмена Олега Бахматюка.

Об этом свидетельствуют опубликованные НАБУ записи в кабинете Холодницкого и обнародованные материалы жалобы главы НАБУ Артема Сытника, которая 30 марта поступила в квалификационно-дисциплинарную комиссию генпрокуратуры.

«Записано разговор Холодницкого с депутатом Георгием Логвинским («Народный Фронт»), который проходит по трех производствах НАБУ, в одном из них фигурирует первый заместитель Минюста Наталья Бернацкая», - пишет «Украинская правда» со слов собеседника.

На записях Логвинский спрашивает о ходе следствия по этим делам. Холодницкий отвечает, что «полностью контролирует ситуацию и сообщит Логвинскому о дальнейших действиях».

Прокурор САП Сергей Козачина «Потом Холодницкий вызвал прокурора Сергея Козачину, который сообщил, что видит основания для сообщения о подозрении. На это Холодницкий сказал, что не хочет ссориться с Логвинским, потому что он прикрывается отношениями с Джемилевым и Чубаровым, а также связями в ПАСЕ, Кнессете и посольстве Израиля. При этом Холодницкий употреблял многочисленные нецензурные выражения и антисемитские выпады», - информирует источник.

По его информации, Холодницкий попытался убедить Козачину о бесперспективности дел против Логвинского и о необходимости принять решения по делам, которые бы гарантировали нужное нардепу развитие событий.

«Записано разговор о двух производствах, в которых фигурирует Олег Бахматюк. Первое - это предоставление НБУ в нарушение норм законодательства стабкредита «ВАБ Банка» под залог недвижимости. Второе - это злоупотребления чиновников ГФС, что позволило холдингу «Авангард» завладеть 1 млрд как незаконного возмещения НДС», - продолжает источник.

По его утверждениям, Холодницкий требовал от прокурора Козачины предоставить информацию о ходе следствия якобы из-за угрозы Бахматюка провести акции протеста под САП.

Затем глава САП требовал от своего подчиненного Кривенко передать дело Бахматюка другому органу, забрав его у НАБУ.

«Хотя только НАБУ подследственная статья, по которой было открыто производство. 7 марта Холодницкий определил подследственность этого дела за Нацполицией», - говорит источник.

Отметим, что в САП Сергей Козачина также ведет производства относительно хищений средств Южно-Украинской АЭС, бывшего следователя по особо важным делам ГПУ Дмитрия Суса.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Холодницкий ответил, что даст все показания 3 апреля на допросе.