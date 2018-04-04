В Николаеве «Volkswagen» выехал на «встречку» и врезался в «Skoda» – пострадали четыре человека

Днем в среду, 4 апреля, в Николаеве на проспекте Богоявленском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Volkswagen» и легкового автомобиля «Skoda», в результате которого пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок.

Об этом с места ДТП передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По имеющейся информации, «Volkswagen» двигался в сторону улицы Авангардной, выехал на встречную полосу, где и столкнулся со «Skoda». В результате ДТП пострадали водитель «Skoda», а также водитель и двое пассажиров «Volkswagen» - мужчина и ребенок.

Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали, по состоянию на 12:40 движение на проспекте не затруднено.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на светофоре «BMW» «догнал» два автомобиля.