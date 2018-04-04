В Москве начался пожар в детском торговом центре, есть погибший и пострадавшие

В среду, 4 апреля, в Москве загорелся торговый центр "Персей для детей", в здании проведена эвакуация.

Об этом сообщает Интерфакс.

Пожар начался в складском помещении на четвертом этаже. Из ТЦ эвакуировано около 300 человек.

- Один пострадавший выведен из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди, - сказал информированный источник.

Пожару в ТЦ присвоен повышенный ранг сложности.

- Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось, - рассказал работник скорой помощи. В МЧС уточнили, что погибший - сотрудник ТРЦ, передает ТАСС.

В штабе пожаротушения сообщили, что 20 человек были спасены из горевшего здания, еще 600 эвакуированы. На данный момент возгорание ликвидировано, его общая площадь составила 80 кв. метров.

Возгорание произошло в торговом центре «Персей для детей» в столичном районе Соколиная гора. pic.twitter.com/VaDm4P0Pi6 — Москва 24 (@infomoscow24) 4 апреля 2018 г.

Как известно, в воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался пожар. Позднее количество погибших при пожаре выросло до 64 человек. После чего родителей детей, которые погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», не пускали на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении.