В николаевском парке под лавочкой нашли учебные гранаты

В Николаеве 4 апреля в парке Адмиралтейском, между улицами 68 Десантников и Адмиральской, под лавкой нашли учебные гранаты.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию позвонил мужчина и рассказал, что обнаружил пакет с гранатами. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели, которые оцепили район возможной опасности. По заключению специалистов, обнаруженная находка – это учебно-имитационные гранаты, которые направили на исследование.

Напомним, что ранее николаевец во время поиска металлолома обнаружил два артснаряда времен минувших войн.