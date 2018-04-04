На Одесчине пограничник попал под поезд во время мониторинга границы

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В Одесской области в среду во время мониторинга линии государственной границы погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

«Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть движущийся поезд», - говорится в сообщении.

О происшествии сообщили правоохранителям. В отряде назначено служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего.

На месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции и военная прокуратура.

Напомним, в Южноукраинске грузовой поезд сбил пенсионерку - она погибла на месте.

Роман Свиридов

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