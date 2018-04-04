«Ночевал в посадке и почти ничего не ел», - на Николаевщине нашли подростка, сбежавшего из дому в поисках приключений

В селе Велокосербуловка Еланецкого района нашли 14-летнего подростка, который сбежал из дому.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что этот подросток посмотрел телепередачи о путешествиях и приключениях и ушел из дома. В течение трех суток он пешком путешествовал по району и ночевал в лесополосе. Спас несовершеннолетнего от голода и холода 45-летний житель села Великосербуловка, которое находится в 20 км от дома беглеца. Накормив и отогрев подростка, мужчина сообщил о нем в полицию.

«3 апреля подростка удалось найти благодаря бдительности местного жителя. Мужчина сразу обратил внимание на «чужака», который появился в деревне. Вспомнив, что недавно видел ориентировки о розыске несовершеннолетнего, он пригласил парня домой. И уже во время ужина подросток признался, что дома он был несколько дней назад, и все это время шел пешком наугад, ночевал в лесополосе и мало что ел. А также рассказал, что его могут разыскивать, потому что он якобы заблудился», - отметили в полиции.

Сейчас мальчик находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. А на его родителей составили протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»).

Напомним, что ранее на Николаевщине полиция нашла двух сбежавших девочек.