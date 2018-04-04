В Киеве первоклассница пережила клиническую смерть прямо в школьной столовой

В Киеве первокласснице стало плохо на перемене в школьной столовой, приехавшие медики спасли ребенку жизнь.

Об этом сообщает Департамент образования и науки Киевской горгосадминистрации.

ЧП произошло в столичной средней школе № 69 Соломенского района.

На перемене ученица первого класса покупала еду в школьной столовой, и ей неожиданно стало плохо. Девочка отступила от прилавка, сказала "Ой!" и потеряла сознание.

На место происшествия сразу же вызвали скорую помощь. Через две минуты медики зафиксировали клиническую смерть и вызвали реанимационную бригаду. Уже спустя пять минут врачи реанимировали девочку и восстановили дыхание.

Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии одной из столичных больниц вместе с родителями.

Департаментом образования и науки КГГА назначил расследование инцидента.

Напомним, в киевском лицее ученики сломали позвоночник однокласснику и выложили видео в сеть