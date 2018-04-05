У побережья Измаила из-за паводка на Дунае всплыла полутонная мина времен Первой мировой войны

В Одесской области из-за подъема уровня воды на реке Дунай на поверхность всплыла 480-килограммовая мина времен Первой мировой войны.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Измаила Андрей Абрамченко.

В сообщении говорится о том, что подъем воды на Дунае привел к тому, что 3 апреля на 100-м километре реки всплыла и остановилась в районе элеватора мина диаметром 77 см и весом 480 кг.

«Мина была поставлена ​​на вооружение в годы Первой мировой войны», - уточняет Абрамченко и добавляет, что обеспечена охрана территории вокруг мины.

Планируется начать работы по транспортировке мины вверх по течению для ее безопасного уничтожения. В связи с этим силы Нацполиции и Нацгвардии проводят работы по формированию зоны безопасности.

Напомним, на Николаевщине пиротехники уничтожили инженерную мину и семь реактивных снарядов.