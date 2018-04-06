На Николаевщине мужчина во время прогулки нашел минометные мины - спасатели уничтожили шесть боеприпасов

В среду, 4 апреля группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, путем контролируемого подрыва, уничтожено шесть единиц боеприпасов времен прошлых войн.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, во время прогулки 26-летний мужчина на открытой территории села Шевченково Витовского района, наткнулся на три минометные мины калибром 82 мм. Пиротехники во время дополнительного обследования территории обнаружили две минометные мины калибром 82 мм и один артиллерийский снаряд калибром 152 мм.

Напомним, что в Березанском районе Николаевщины, в степи между селами Тронка и Даниловка, в заброшенной шахте по добыче камня нашли арсенал оружия.