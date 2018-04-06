Капитана задержанного пограничниками керченского судна «Норд» отпустили из-под стражи

Капитана арестованного керченского судна «Норд» Владимира Горбенко поздно вечером 5 апреля отпустили из-под стражи в здании Херсонского городского суда. Это связано с тем, что истек 72-часовой срок предварительного заключения Горбенко, а меру пресечения суд ему так и не избрал.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Горбенко должно состояться 6 апреля.

Из здания суда капитан судна вместе с адвокатами отправился в одну из херсонских больниц для обследования состояния здоровья.

Напомним, Госпогранслужба задержала сейнер с 10-ю моряками на борту в воскресенье, 25 марта. Моряки, которые имеют российские паспорта, выданные в Керчи, сейчас находятся в порту Бердянска (Запорожская область), им запрещено покидать судно. 30 марта судно арестовали.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяют ст.332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), предусматривающую ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа вменяется ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

Россия требовала от Украины немедленно освободить экипаж и вернуть судно. Управление ФСБ по Крыму завело уголовное дело по ст. 211 УК России (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Дело возбуждено в отношении украинских пограничников, которые задержали траулер.

Напомним, 26 марта в Азовском море пограничники задержали судно под флагом РФ с экипажем на борту.