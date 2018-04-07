В Припяти задержали несовершеннолетнего «сталкера», который основательно подготовился к путешествию в «зону»

В Чернобыльской зоне, в городе Припять задержали 17-летнего парня из Вышгорода, который отправился в «экстремальное путешествие».

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

Его задержали полицейские совместно с отрядом охраны.

«Парень из Вышгорода, минуя контрольно-пропускные пункты, незаконно проник на территорию зоны отчуждения и дошел до отселенного города Припять. За нарушение на «сталкера» полиция составила административный протокол. Ему грозит наказание в виде штрафа от 340 до 510 гривен. Также решается вопрос относительно привлечения родителей к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка», - сообщили в полиции.

Судя по фото, парень тщательно подготовился к путешествию в Чернобыльскую зону – он взял с собой кучу вещей, от сковороды до фотоаппарата.

Напомним, ранее сообщалось, что двое жителей Харьковщины пытались вывезти из Чернобыля уран в спортивной сумке.