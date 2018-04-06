«Крикнул прохожим, что у них есть три секунды»: в Северодонецке мужчина на улице подорвал себя гранатой

В Северодонецке Луганской области мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, трагедия произошла 5 апреля поздно вечером возле кафе на проспекте Гвардейском. 54-летний мужчина с гранатой в руке крикнул прохожим, что у них есть 3 секунды, чтобы спрятаться, бросил себе под ноги гранату и накрыл ее своим телом. Раздался взрыв, самоубийца погиб.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили там корпус еще одной гранаты - Ф-1 - с запалом и без кольца.

Как сообщила Погукай в комментарии телеканалу «112 Украина», похоже на то, что человек сначала хотел подорваться одной гранатой, а потом, когда она почему-то не сработала, - другой.

Пресс-секретарь полиции сказала также, что личность самоубийцы уже установлена, однако эти данные - тайна следствия. Мотивы и причины трагедии выясняются.

Напомним, в Запорожской области злоумышленник подорвал гранатой трех полицейских.