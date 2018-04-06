На Харьковщине полиция изъяла у школьников мешок с 40 снарядами

Полиция Харьковской области изъяла у двух школьников целый мешок со ржавыми боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Подростков 10 и 15 лет задержали на станции Лозовая.

«Работники полиции обнаружили 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд. Специалисты взрывотехнического управления областного ГУНП изъяли боеприпасы для проведения экспертизы», - говорится в сообщении.

По словам школьников, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле железнодорожной станции.

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