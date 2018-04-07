На Николаевщине участились случаи пожаров травы и камыша – из-за них на годы уничтожаются экосистемы

За 5 апреля спасатели Николаевщины девять раз тушили пожары на открытых территориях.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Горели сухая трава, камыш, кустарники и мусор в Кривоозерском, Витовском районах области и Николаеве.

«Большинство граждан предпочитают выжигать прошлогоднюю растительность, ленясь убирать мусор и сухостой вручную. Даже один заброшенный окурок на дороге может истребить целую лесополосу. Под влияние огня нередко попадают растительные местности вблизи населенных пунктов, лесные массивы, камыш возле водоемов. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается никогда».

«Спасатели Николаевщины обращаются ко всем гражданам! Соблюдайте правила пожарной безопасности, а не провоцируйте пожары в природных экосистемах, не подвергайте опасности себя и свое имущество», - пояснили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что спустя восемь месяцев в облсовете заговорили, что реальную ситуацию c пожаром в лесу возле Новой Одессы замалчивают.