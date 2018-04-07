На Николаевщине пиротехники уничтожили минометную мину и три авиабомбы времен прошлых войн

В пятницу, 6 апреля, на Николаевщине спасатели обезвредили четыре взрывоопасных предмета, найденных местными жителями.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Находки времен прошлых войн обнаружили местные жители в Новоодесском районе возле села Баловное и в Первомайском районе возле села Софиевка. Специалисты ГСЧС квалифицировали боеприпасы, как минометную мину калибром 82 мм и три авиабомбы АО-25.

Путем контролируемого подрыва, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС уничтожила взрывоопасные предметы.

Напомним, что на Николаевщине мужчина во время прогулки нашел минометные мины - спасатели уничтожили шесть боеприпасов.