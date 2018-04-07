В Очакове спасатели вытащили из воды рыбака, у которого случился инсульт

На Николаевщине спасатели помогли мужчине, у которого во время рыбалки случился инсульт и он чуть не утонул.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в Очакове местный житель рыбачил с камней на побережье Днепро-Бугского лимана, упал в воду и потерял сознание. Рыбак, находившийся рядом с ним, вызвал спасателей и поддерживал мужчину на плаву до их приезда. Сам он вытащить его на смог, так как его одежда намокла и стала тяжелой.

Прибывшие спасатели вытащили мужчину из воды и передали медикам, которые доставили его в больницу с предварительным диагнозом - инсульт.

Также в Николаеве дежурные отделения 3 и 5 государственных пожарно-спасательных частей открыли входную дверь в помещения на улице 8 Марта и улице Айвазовского, где закрылись дети.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине полсотни рыбаков дрейфовали на льдине по Днепру.