В Киеве неизвестные в балаклавах устроили погром в игральном заведении и украли сейф с деньгами

За минувшие сутки в разных районах Киева прокатилась волна нападений на игровые заведения. В одном из них нападавшие похитили сейф с деньгами.

Об этом сообщает «Киев Оперативный» на странице в Facebook.

Так, на проспекте Василия Порика, 13Г, около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде совершили погром в игорном заведении «Золотая Подкова».

Отмечается, что когда нападающие выходили, они решили под угрозой бейсбольной биты забрать с собой сейф с деньгами и скрылись до приезда полиции.

На место прибыла следственно-оперативная группа.

«Следует также отметить, что за сегодня также были разгромлены игорные заведения на Мельникова, 5, Кибальчича, 19, а также еще несколько на Левом берегу столицы. Нападающих также не задержали», - говорится в сообщении.

Напомним, что в декабря 2017 года активисты «Нацкорпуса» устроили погромы в помещениях игровых автоматов.