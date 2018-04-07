Две украинские компании сдавали в аренду самолеты для перевозки российских наемников в Сирию

Частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, перевозя в Сирию российских наемников.

Об этом говорится в расследовании Reuters.

Отмечается, что этих перелетов нет в расписании ростовского аэропорта Платов.

«Один из таких рейсов лично видел корреспондент Reuters. Мужчины в ростовском аэропорту были контрактниками», - пишет агентство.

По данным Reuters, самолеты прилетают в Ростов преимущественно ночью, а улетают рано утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров.

Подчеркивается, что открытой информации об этих рейсах и расписании полетов нет, а купить билет на них нельзя.

«За 14 месяцев с 5 января 2017 года авиакомпания осуществила 51 полет из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров», - говорится в расследовании.

Cham Wings с 2016 года находится под санкциями США. Компанию обвинили в доставке в Сирию боевиков-союзников президента Башара Асада, оружия и снаряжения для сирийской разведки.

По информации агентства, ранее самолеты Аirbus принадлежали европейским и американским авиакомпаниям, но позже они оказались в парках ближневосточных компаний через сеть посредников и оффшоров.

В частности, 84 подержанных самолета производства Airbus и Boeing смогли приобрести или арендовать компании «Хорс» и «Дарт» (зарегистрированы в Украине). Из этих 84 самолетов как минимум 40 оказались в Ираке, Иране и Сирии.

Компании основал бывший советский морской пехотинец Сергей Томчани, который в 2011 году оказался под санкциями США по обвинению в участии в экспорте самолетов в Иран и Сирию без разрешения США. Томчани, «Хорс» и «Дарт» отвергают обвинения в поставках самолетов компаниям, находящимся под санкциями.

Reuters подчеркивает, что обнаруженная схема поставок самолетов на Ближний Восток указывает на брешь в санкциях США.

Cham Wings на запрос Reuters ответила, что вся информация о полетах ее самолетов доступна на ее сайте. Однако агентство отмечает, что на сайте нет информации о полетах в Ростов. В Boeing и Airbus заявили, что компании соблюдают режим санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос агентства в Минобороны, ведомство не ответило на запрос. Также не пришел ответ от сирийского правительства. В главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что у них нет информации по поставкам самолетов в Сирию и Иран.

Ранее сообщалось, что в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии в феврале 2018 года погибли и были ранены в общей сложности 300 сотрудников частной военной компании Вагнера.

Напомним, что Служба безопасности Украины идентифицировала почти 40 граждан Украины в составе «ЧВК Вагнера».