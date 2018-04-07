В Николаеве водитель фуры «заблудился» и заехал во дворы

В Николаеве 5 апреля грузовик «Scania» с одесскими номерами стал ездить по жилым кварталам, куда ему в принципе проезд запрещен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

«Scania» оказалась в районе пересечения улиц Театральная и 28-й Армии. Как только водителя стали снимать, он поставил грузовик на «аварийку», а потом уехал.

Вероятно, что водитель мог перепутать дорогу, когда пытался выехать с улицы Космонавтов. Ранее в этом месте уже был подобный случай – тогда водитель грузовика сказал, что его вывел в жилые кварталы навигатор и попросил подсказать ему правильный путь.

Отметим, что в Николаеве определены маршруты для большегрузного транспорта, но водители грузовиков их не придерживаются и зачастую выезжают на проспекты, за что их штрафует полиция.