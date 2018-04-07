В Николаеве и области зафиксировали сразу 12 поджогов камыша и травы – пришлось тушить заповедник

В Николаеве и области 7 апреля зафиксировали 12 пожаров на открытых территориях. Признаки свидетельствуют, что это были поджоги.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Огонь охватил сухую траву, камыш и мусор в Центральном, Заводском, Ингульском, Корабельном районах. Также пожары случились в Витовском, Врадиевском, Новобугском, Березнеговатском, Вознесенском и Николаевском районах области.

«Следует заметить, что на некоторых участках сухостой и камыш были охвачены огнем почти одновременно в нескольких местах, что свидетельствует об умышленном сжигании сухой растительности. На все случаи обеспечено оперативное реагирование подразделений спасателей», - сообщили в ведомстве.

Также вблизи села Михайловка в Новоодесском районе выгорел большой участок сухостоя, огонь затронул и территорию природного заповедника Еланецкая степь.

Тушили пожар сотрудники и техника заповедника, работал дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части, а также помощь оказывали неравнодушные местные жители.

В службе спасения напомнили о масштабном пожаре, когда в 2017 году выгорело 50 гектаров леса в Новоодесском районе. Спасатели призывают граждан не поджигать сухую траву и камыши, поскольку это вредит окружающей среде и может привести к значительным материальным потерям.