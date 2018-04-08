В Дании башня во время сноса рухнула в неожиданную сторону, повредив здание библиотеки

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

В Датском городе Вордингборг во время сноса с помощью взрывчатки 56-метровая силосная башня упала в противоположную сторону от расчетной.

Видеозапись инцидента разместил в YouTube пользователь Vordingborg Net.

На ролике видно, как после взрыва в нужном месте основания башни постройка сначала падает в запланированную сторону, а затем останавливается и падает в противоположную.

Издание shz.de сообщает, что башня при падении зацепила местную библиотеку, людей из которой эвакуировали перед сносом. После изучения видеозаписи сноса зампредседателя Датской взрывной технической ассоциации Йохан Гедвад назвал инцидент «мистическим».

Напомним, во Львове с третьей попытки подорвали 77-метровую заводскую трубу.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия