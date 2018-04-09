На берегу Босфора сухогруз из-за технической неполадки на полном ходу врезался в исторический особняк

В сети появилось видео курьезного ЧП, которое произошло вчера, 7 апреля в проливе Босфор. Здесь сухогруз, направлявшийся в Украину, из-за отказа рулевого управления, на полном ходу врезался в историческое здание на берегу пролива.

Видео опубликовано на Youtube-канале Maritime post.

Кадры сняты изнутри здания. На них видно, как персонал, готовивший зал к банкету, при виде приближающегося судна стремительно убегает из помещения.

Инцидент произошел вечером 7 апреля. Судно ​Vitaspirit, следовавшее под флагом Мальты, потеряло управление во время прохода под мостом Ахмеда Фатиха. Корабль резко изменил курс и врезался в особняк, стоящий на берегу. В результате столкновения никто не пострадал, но движение по проливу перекрыли, пока сухогруз не был отбуксован.

Здание, построенное в XVIII веке, использовалось в качестве зала для проведения торжеств.