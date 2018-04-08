Под Киевом бывшая теща стреляла в легендарного вратаря сборной Украины

В воскресенье, 8 апреля, экс-вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский едва не погиб при встрече с бывшей тещей. Женщина совершила в экс-футболиста три выстрела из пистолета.

Об этом сам Шовковский сообщил на своей странице в Facebook.

По словам легендарного футболиста, он приехал к дому своей экс-супруги Ольги Аленовой, чтобы, согласно решению суда, забрать дочку.

Однако в доме ни бывшей жены Шовковского, ни их дочери не оказалось. В то же время на балкон дома вышла экс-теща футболиста, которая начала ругаться и бросать в него камни.

Женщина требовала, чтобы Шовковский покинул двор дома, после чего начала стрелять в него из пистолета.

Сначала Аленова Любовь Павловна с балкона прицельно кидала в меня заблаговременно заготовленными камнями, а потом начала стрелять из пистолета! Она произвела 3 выстрела целясь в меня, — написал бывший капитан «Динамо».

В результате инцидента Шовковский не пострадал, но выстрелы напугали жителей соседних домов, которые выбежали на улицу.

Футболист заявил, что у его бывшей тещи есть проблемы с алкоголем, добавив, что женщина даже подымала руку на его дочь.

Напомним, ранее под Киевом неизвестные ограбили дом футболиста «Динамо».