У водителя грузовика в Мюнстере не было сообщников и связей с исламскими группировками, - полиция Германии

У Немца, который 7 апреля въехал на грузовике в толпу людей в городе Мюнстере (Германия) не было сообщников и связей с террористическими группировками.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберта Реула.

«Теперь мы знаем, что вполне вероятно, это единственный виновный, немец. Есть много указаний на то, что это лицо имело психические отклонения. Это необходимо тщательно расследовать», – заявил министр.

Также он подчеркнул, что нет никаких доказательств связи мужчины с исламистскими боевыми действиями и подозреваемый не был беженцем.

Напомним, что в Германии грузовик въехал в группу людей, которые сидели на летней площадке ресторана.