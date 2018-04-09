В Аргентине разбился легкомоторный самолет – погибли все, кто находился на борту

В Аргентине в провинции Ла-Пампа во время аварии легкомоторного самолета погибли пять человек.

Об этом сообщает Бюро по расследованию происшествий в гражданской авиации Аргентины.

Указано, что инцидент произошел из легкомоторным самолетом Piper PA-34 Seneca между городами Кума-Кума и Пеллегрини.

«Пять человек, которые находились на борту, погибли. Специалисты уже выехали на место происшествия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины падения самолета пока неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что в четырех авариях военной авиации США со вторника, 3 апреля, по воскресенье, 8 апреля 2018 года, погибли семь человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в США на взлетной полосе столкнулись самолеты с пассажирами.