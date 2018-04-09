Огромный ущерб природе: В Финляндии из поезда РФ вылилось 50 тысячи литров ядовитого вещества

В Финляндии российский железнодорожный состав попал в аварию, вследствие которой более 50 тысяч литров перевозимого им ядовитого вещества попали в окружающую среду.

Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

Одна из 50 цистерн поезда с метил-трет-бутиловым эфиром сошла с рельсов, в результате чего жидкость разлилась по местности.

Спасатели оценили нанесенный окружающей среде ущерб как «огромный». По их словам, вещество может негативно повлиять на экосистему, особенно на водную среду.

На месте происшествия работают спасатели и экологи; часть разлитого вещества уже удалось откачать. Из-за ЧП на этом участке железной дороги приостановили движение поездов.

Напомним, что в Одесской области на Ильичевском зерновом терминале сошел с рельс и перевернулся локомотив с несколькими вагонами с зерном.