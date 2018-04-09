У берегов Сахалина с оторвавшейся льдины спасли 48 рыбаков

В понедельник, 9 апреля в заливе Мордвинова, что на юго-восточном побережье острова Сахалин в России оторвалась огромная льдина, на которой находились более полусотни рыбаков-любителей.

Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент уже спасены 48 человек, остальные остаются еще на льдине, их снимут в ближайшее время.

В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке Хивус.

Напомним, что 25 марта при переходе реки Арбузинка у хутора Заря Вознесенского района двое мужчин провалились под лед, впоследствии один умер от переохлаждения.