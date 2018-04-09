В Николаеве пьяная компания на «Daewoo» избила водителя и пассажира микроавтобуса «Opel Vivaro»

Вечером в воскресенье, 8 апреля, на пересечении проспекта Богоявленский и улицы 295 Стрелковой Дивизии в Корабельном районе между гражданами, которые ехали на микроавтобусе «Opel Vivaro» и автомобиле «Daewoo» возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Об этом сообщили в Главном управлении полиции в Николаевской области.

Отмечается, что во время драки двое 40-летних мужчин из микроавтобуса получили телесные повреждения, один из которых был госпитализирован. Другие же участники конфликта на автомобиле «Daewoo» скрылись с места происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок до двухсот часов, или исправительных работ на срок до одного года.

«Правоохранители устанавливают обстоятельства и всех участников конфликта. Просьба к гражданам, которые стали очевидцами события, обратиться в Корабельный отдел полиции по адресу г. Николаев, ул. Янтарная, 64 или по тел. (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02», - сообщили в полиции.

Как сообщает издание «Новости N», по словам водителя микроавтобуса, «Daewoo» остановился впереди них на перекрестке, из авто вышли трое с бутылками и начали, громко гогоча, попивать пиво. Здесь водитель заметил, что за рулем легковушки была девушка, которая из авто не выходила. Загорелся зеленый сигнал светофора, однако компания и не думала уезжать, закрывая проезд всем остальным. Водитель «Opel Vivaro» не выдержал и сделал замечание. Тем это явно не понравилось, они пообещали водителю «проблемы» и поехали.

На проспекте они догоняли микроавтобус, «подрезали», тормозили впереди. В конце концов, на кульбакинском повороте «Daewoo» в очередной раз обогнал «Opel» и развернулся прямо поперек дороги. Из автомобиля выскочили трое, которые вытащили из микроавтобуса водителя и пассажира, повалили их на асфальт и начали избивать руками, ногами и пивными бутылками.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве парень обстрелял трамвай, в котором у него возник конфликт с контролером.