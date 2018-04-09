На Николаевщине «Honda» врезалась в дерево: водитель погиб, шестеро пассажиров – в больнице

В воскресенье, 8 апреля, в 21:25 в городе Первомайск Николаевской области произошла авария, в результате которой один человек погиб, еще шестеро – травмировались.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Богопольской. На место происшествия выехал дежурный караул подразделения на специальном аварийно-спасательном автомобиле САРМ-В.

По прибытию стало известно, что 27-летний водитель автомобиля «Honda Accord», не справившись с управлением, врезался в дерево. От полученных травм он погиб на месте, шестеро пассажиров, в том числе один ребенок, получили травмы различного характера и степени тяжести. Тело водителя и один из пострадавших в аварии были заблокированы элементами автомобиля.

«С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования сотрудники Службы спасения деблокировали их и передали пострадавшего работникам скорой медицинской помощи. Дополнительно к ликвидации происшествия привлекались следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции, наряд патрульной полиции и 5 бригад медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как на Николаевщине «девятка» съехала в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.