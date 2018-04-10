В Варваровке спасатели обнаружили тело женщины во время тушения пожара

8 апреля в 16:21 в оперативно-диспетчерскую службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Варваровке. Во время ликвидации пожара было обнаружено тело женщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

На место происшествия выехали дежурные караулы 2 и 19 Государственных-пожарно спасательных частей. По прибытию было установлено, что огнем охвачено одну комнату, и существовала угроза распространения огня на рядом расположенную пристройку.

«Проведя разведку, спасатели приступили к тушению. При ликвидации пожара в одной из комнат обнаружено тело женщины, хозяйки квартиры, 1954 г.р.», - сообщают в пресс-службе.

Напомним, что в Николаеве проверили пожарную безопасность в ТЦ «МЕТРО».