В США автобус со школьниками врезался в пролет эстакады – пострадали 42 человека

В штате Нью-Йорк в США автобус, перевозивший школьников в возрасте 16-18 лет, врезался в пролет эстакады, в результате чего пострадали более 40 человек, сообщает ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 апреля.

«Автобус перевозил школьников, вернувшихся из поездки в Европу, в торговый центр, где они должны были встретиться с родителями», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате ДТП пострадали 42 человека из 44, находившихся автобусе.

«У многих серьезные травмы», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Канаде автобус юниорской хоккейной команды столкнулся с грузовиком, погибло 14 человек.