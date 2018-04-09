На Тернопольщине «Audi» перевернулся и слетел в пруд: трое погибших

В понедельник, 9 апреля в Тернопольской области «Audi А6» слетел с дороги, перевернулся и упал в пруд, в результате трое людей погибли и еще трое были госпитализированы.

Об этом сообщает «Корреспондент.NET».

По информации местной полиции, авария случилась в 4:30. Так, 20-летний водитель автомобиля, уроженец Подволочиского района, во время проезда участка с уклоном на спуск и поворотом не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в пруд.

Вследствие ДТП водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, двое парней попали в больницу с переохлаждением, а единственная девушка оказалась в реанимации.

Напомним, что в воскресенье, 8 апреля, в 21:25 в городе Первомайск Николаевской области произошла авария, в результате которой один человек погиб, еще шестеро – травмировались.