Полиция ищет очевидцев ДТП на Николаевщине, в котором погиб водитель «Honda»

Сотрудники полиции устанавливают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 8 апреля в Первомайске Николаевской области.

Об этом сообщили в Главном управлении полиции Николаевщины.

Напомним, ранее сообщалось о том, как «Honda» врезалась в дерево. При этом водитель автомобиля погиб, а шестеро пассажиров, в том числе ребенок травмировались.

В сообщении полиции отмечается, что авария произошла возле АЗС, среди пострадавших – 24-летняя супруга и двухлетняя дочь погибшего водителя.

«Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями совершения указанной автоаварии или владеете информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратитесь в Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам (0512) 49-82-43, 49-83-95, 102», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как на Николаевщине «Chevrolet» съехал с дороги в кювет и врезался в дерево, водитель автомобиля погиб.