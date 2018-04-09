В центре Киева во время драки разгромили летнюю террасу кафе

Фото взято с 112.ua

В Киеве, вечером 8 апреля, произошла драка между посетителями кафе, в результате чего летняя терраса заведения была разгромлена.

Об этом передает «112.ua».

Факт драки был подтвержден в полиции, где также подтвердили информацию о том, что потасовка произошла между посетителями заведения.

«В развлекательном заведении на Крещатике возник конфликт между посетителями - киевлянином и иностранцем, в результате чего произошла драка. Пострадавших нет, никого не задерживали. Решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по ст. 125», - сообщили в пресс-службе полиции.

Очевидцам удалось зафиксировать происходящее на камеру мобильного телефона.

Напомним, что в Николаеве пьяная компания на «Daewoo» избила водителя и пассажира микроавтобуса «Opel Vivaro».