В центре Киева во время драки разгромили летнюю террасу кафе

В Киеве, вечером 8 апреля, произошла драка между посетителями кафе, в результате чего летняя терраса заведения была разгромлена.
Об этом передает «112.ua».
Факт драки был подтвержден в полиции, где также подтвердили информацию о том, что потасовка произошла между посетителями заведения.
«В развлекательном заведении на Крещатике возник конфликт между посетителями - киевлянином и иностранцем, в результате чего произошла драка. Пострадавших нет, никого не задерживали. Решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по ст. 125», - сообщили в пресс-службе полиции.
Очевидцам удалось зафиксировать происходящее на камеру мобильного телефона.
Напомним, что в Николаеве пьяная компания на «Daewoo» избила водителя и пассажира микроавтобуса «Opel Vivaro».