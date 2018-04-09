Двое украинцев погибли во время столкновения поезда и микроавтобуса в Крыму

В Крыму в результате аварии на одном из железнодорожных переездов на севере полуострова с участием электрички и микроавтобуса погибли двое украинцев.

Об этом сообщает «Громадське ТБ» со ссылкой на российский «Интерфакс».

Напомним, что 8 апреля в Крыму электричка протаранила пассажирский микроавтобус, в результате чего погибло пять человек и еще семеро получили травмы.

«Родственникам украинцев сообщили, они едут сюда для окончательного опознания и чтобы забрать тела», - говорится в сообщении.

К тому же, еще двое граждан Украины числятся пострадавшими.

Напомним, что на Николаевщине «Honda» врезалась в дерево: водитель погиб, шестеро пассажиров – в больнице.