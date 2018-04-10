В Николаеве упавшая бетонная плита заблокировала выход из подъезда

В Николаеве, 9 апреля, выход одного из подъездов дома по улице Космонавтов, 140В оказался перекрыт упавшей бетонной плитой.

Об этом в редакцию «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец происшествия.

По его словам, в результате падения плиты никто не пострадал. На место происшествия были вызваны спасатели, которые демонтировали упавшую часть конструкции навеса.

Плита была установлена вертикально и поддерживала массивный бетонный козырек.

Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Напомним, на Днепропетровщине на подростков упал бетонный козырек дома – один парень погиб, двое получили травмы.