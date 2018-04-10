На Закарпатье пьяные полицейские утопили служебную «Skoda»

В понедельник, 9 апреля, в селе Гать Закарпатской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

Об этом сообщает «Мукачево.net».

Водитель машины не справился с управлением, в результате чего она ударилась в дерево на обочине дороги и улетела в водосточную канаву.

Кроме полицейского-водителя, в машине было еще двое сотрудников закарпатской полиции.

Местные жители заявили изданию, что водитель находился в неадекватном состоянии и даже пытался покинуть место аварии.

На сайте Главного управления Национальной полиции Закарпатской области говорится, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Киеве пьяный экс-начальник патрульной полиции Харькова за рулем «Mitsubishi» сбегал от патрульных.