В течение праздников на Николаевщине было спровоцировано 70 пожаров, в том числе и на территории заповедных зон

В течение праздничных выходных дней на Николаевщине было спровоцировано 70 пожаров.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Умышленные поджигатели, а также «ценители отдыха на природе», за три дня спровоцировали 70 пожаров общей площадью почти 45 гектаров. Горели камыши, сухая трава и мусор. Огонь также задел и лесопарковые и даже заповедные зоны (7 апреля - 4,7 Га на территории Михайловского природоохранного научно-исследовательского отделения природного заповедника «Еланецкая степь», 8 апреля 4500 кв.м на территории Новоодесского лесничества).

«Поражает то, что уже вошло в систему, каждый год с первыми теплыми днями намеренно выжигать камыш. При этом всем вокруг приходится дышать вредным дымом, а люди, живущие вблизи, еще и наблюдают настоящий «пепельный дождь», так как черные частицы разлетаются на сотни метров. Также в опасности во время пожаров камыша оказываются и другие природные экосистемы и жилой сектор. Учитывая то, что подъезды к воде для пожарной техники осложненные или вообще невозможны, а в некоторых местах рядом с водоемами с камышом расположены лесные массивы, как в Новоодесском и Николаевском районах области, возникает вопрос, каким образом спасти от огня лесные насаждения или частные территории?» – говорится в сообщении Госслужбы.

Напомним, что недавно на Николаевщине участились случаи пожаров травы и камыша – из-за них на годы уничтожаются экосистемы.

Ранее Евгений Рымарь в своем Facebook опубликовал ряд фото и видео с места происшествия возле улицы Чапаева в Ингульском районе. Он также сообщил, что во время пожара из горящего камыша выбежал рыбак, которому пришлось прятаться от огня и прыгать в реку. При этом мужчина все равно получил ожоги.

Также отметим, что в Николаеве полиция задержала поджигателя камыша.