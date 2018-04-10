В Николаеве в районе Парка победы горел камыш - спасатели оперативно потушили пожар

В Николаеве во вторник, 10 апреля, в микрорайоне Соляные в районе Парка победы горел камыш.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На место пожара выехала 1-я государственная пожарно-спасательная часть ГУ ГСЧС. По приезду спасателей пожар был оперативно потушен. Причина возгорания камыша выясняется.

Ранее сообщалось, что в течение праздничных выходных дней на Николаевщине было спровоцировано 70 пожаров. В частности 9 апреля, полиция задержала мужчину, который поджигал камыш на берегу, что в свою очередь едва не спровоцировало гибель в огне рыбака и порчи частного имущества.

Отмечается, что на Николаевщине участились случаи пожаров травы и камыша – из-за них на годы уничтожаются экосистемы.