В гробах жертв «Смоленской катастрофы» обнаружены останки других людей и посторонние предметы

Во время проведения эксгумации и судмедэкспертизы тел 77 жертв Смоленской катастрофы обнаружили 69 фрагментов тел 26 человек, которые находились в гробах других людей.

Об этом пишет РАР со ссылкой на пресс-секретаря Национальной прокуратуры Польша Ева Бялик.

Кроме того, во время исследования выявили подмену двух тел. Также в гробах обнаружили много посторонних предметов: резиновые перчатки, пакеты, бутылки и другие вещи.

По словам представителя польской прокуратуры, в 90% случаев документация по проведению судмедэкспертиз жертв в Москве содержит грубые ошибки.

Кроме того, как сообщает «TVP.info», Россия с самого начала усложняла польской стороне проведение расследования причин катастрофы по Смоленском. Следственный Комитет Российской Федерации, который проводит собственное расследование по этому делу, не отвечал на запросы о правовой помощи, направленные польскими правоохранительными органами, а в некоторых случаях отказывался принимать меры, предусмотренные международными соглашениями.

«Через несколько часов после трагедии Следственный Комитет РФ открыл уголовное производство. Спустя восемь лет и до сих пор неизвестны результаты этого расследования, а материалы, собранные российской стороной не представлены ни польским правоохранительным органам, ни общественности», - отмечает издание.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев утверждает, что Москва ждет закрытия уголовного производства, пока Польша этого не сделает. По мнению независимых комментаторов, таким образом, Российская Федерация политизирует расследование причин смоленской катастрофы.

Спустя восемь лет сотрудники Следственного Комитета многократно не предоставляли ответы на вопросы польских прокуроров. Также Следком отказал польской прокуратуре в повторном прослушивании ключевых свидетелей, а именно контролеров аэропорта «Северный», которых Польша обвинила в умышленном доведении до авиакатастрофы.

Все собранные польскими экспертами пробы и вещественные доказательства сначала отправлялись в Следственный Комитет в Москве, после чего оттуда высылались в Польшу. До сих пор Россия не вернула Польше обломки самолета и «черных ящиков», в которых содержатся оригинальные записи разговоров в кабинете пилотов и записи полетных данных.

Ранее подкомиссия пришла к выводу, что левое крыло самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой.

Также комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.

Россия до сих пор не передала Польше обломки президентского самолета. МИД Польши заявил, что удерживая у себя обломки Ту-154М, Россия дает основания считать, что истинные причины катастрофы скрываются.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин считает, что если на борту президентского Ту-154М и были взрывы, то взрывчатку могли заложить только в Польше.

Напомним, что председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв.

Справка: 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу. В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая 7 членов экипажа. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.