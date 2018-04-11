В Полтавской области разбился вертолет – обошлось без пострадавших

В Полтавской области, возле села Чернышовка 10 апреля разбился вертолет «Ми-2», принадлежащий частной фирме.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели.

«Установлено, что на борту вертолета находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали. По предварительной информации, вертолет проводил авиахимические работы. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии», - сообщили в полиции.