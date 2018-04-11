Африканская страна из-за обрыва кабеля двое суток оставалась без интернета

В начале апреля в десяти странах на западном побережье Африки возникли проблемы с интернетом. Сильнее всего пострадала Мавритания, которая осталась без доступа к сети на 48 часов.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на компанию «Dyn», занимающуюся веб-инфраструктурой.

В Сьерра-Леоне интернет пропал на сутки, но специалисты допускают, что отключение устроила местная власть на время президентских выборов.

Причиной стала поломка подводного коммуникационного кабеля у берегов Мавритании, от которого зависит интернет-соединение в 22 африканских странах. Подводный кабель проходит от Франции до Южной Африки, его протяженность – 17 тысяч километров. По данным Dyn, кабель был поврежден у берегов города Нуакшот – столицы Мавритании. Эта поломка стала первой за шесть лет использования, отмечает компания.

Отмечается, что случай Мавритании – первый в истории, когда без доступа к сети на несколько дней осталась целая страна.

Напомним, что в 2017 году неизвестные повредили магистральные кабели и николаевские пользователи Укртелекома на время остались без интернета.