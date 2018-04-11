На открытых территориях в Николаевской области снова горел камыш и сухая трава

На Николаевщине во вторник, 10 апреля, спасателями снова было зафиксировано возгорания камыша на открытой территории.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Возгорания камыша, сухой травы и мусора на открытой территории произошло в Баштанском, Витовском районах области и Николаеве. Общая площадь пожара составила более 1500 м.кв. Пожарно-спасательные подразделения области своевременно отреагировали на обращения граждан и оперативно ликвидировали пожары.

Ранее сообщалось, что в течение праздничных выходных дней на Николаевщине было спровоцировано 70 пожаров.

Напомним, что недавно на Николаевщине участились случаи пожаров травы и камыша – из-за них на годы уничтожаются экосистемы.

Ранее Евгений Рымарь в своем Facebook опубликовал ряд фото и видео с места происшествия возле улицы Чапаева в Ингульском районе. Он также сообщил, что во время пожара из горящего камыша выбежал рыбак, которому пришлось прятаться от огня и прыгать в реку. При этом мужчина все равно получил ожоги.

Также отметим, что в Николаеве полиция задержала поджигателя камыша.