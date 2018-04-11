На Николаевщине спасатели вместе с военнослужащими тушили условный пожар резервуаров с топливом

Во вторник, 10 апреля, на территории военной части, которая дислоцируется в Новоодесском районе Николаевской области, прошли практические занятия с личным составом части и спасателями 21-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в случае пожара.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Подразделение ГСЧС, согласно району выезда, в случае возникновения огневого случая будет привлекаться к ликвидации. Особенностью объекта тренировки является то, что на его территории сохраняются и в дальнейшем распределяются горюче-смазочные материалы, что в свою очередь создает значительную пожарную нагрузку», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по замыслу учений, из-за неосторожности со стороны одного из резервуаров произошло возгорание сухой травы.

«Из-за того, что огонь вспыхнул во время перекачки топлива из одного резервуара в другой, существовала угроза увеличения масштабов горения и переброски пламени на территорию объекта. Командованием с момента обнаружения очага горения приняты первоочередные меры по локализации пожара и оповещению военнослужащих и всех соответствующих служб. Спасатели по прибытию на место ликвидировали пожар и приняли меры по недопущению распространения огня», – добавили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

напомним, в 2014 году на территории этой воинской части военнослужащие и спасатели тренировали совместные действия в случае пожара топливных резервуаров, возникшего из-за гипотетической диверсии.