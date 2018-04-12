На Николаевщине микроавтобус застрял в овраге – его вытащили спасатели

Фото - иллюстрация В селе Новоселье Новобугского района спасатели вытащили из оврага микроавтобус «Mercedes Sprinter».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Происшествие случилось 11 апреля в 3:00. Спасателям сообщили, что микроавтобус, в котором находилось 9 человек, съехал в овраг и застрял на грунтовой дороге. Приехавшие спасатели при помощи спецавтомобиля отбуксировали «Sprinter» на безопасный участок дороги и водитель продолжил движение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вознесенске спасателям пришлось вытаскивать застрявший в яме рейсовый автобус.