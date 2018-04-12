Житель Николаевщины откопал два снаряда на территории частного дома

На Николаевщине, в селе Новогригорьевка Николаевского района местный житель нашел два снаряда времен прошедших войн.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Минометную мину калибром 82 мм и артиллерийский снаряд калибром 85 мм нашли во время проведения земляных работ на территории частного домовладения. 10 апреля группа пиротехнических работ уничтожила найденные снаряды.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина во время прогулки нашел минометные мины.