Под Киевом полицейский на конфискованном мотоцикле попал в ДТП по пути на штрафплощадку

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В среду, 11 апреля, на Обуховской трассе под Киевом произошло ДТП с участием сотрудника полиции.

Об этом сообщает издание «Информатор».

Он попал в аварию на конфискованном мотоцикле.

Пострадавшие водители рассказали журналистам, что за 500-700 метров до места аварии полиция остановила водителя-владельца мотоцикла без прав и техпаспорта.

Чтобы доставить транспортное средство на штрафплощадку, один из сотрудников полиции сел за руль, но уже через несколько сотен метров попал в аварию. Пытаясь обогнать машины впереди (по другой версии - он потерял управления из-за резкого торможения автомобилей впереди), полицейский выехав на полосу встречного движения, где задел автомобиль Renault. После этого от удара мотоцикл отскочил в Toyota, которая двигалась в направлении Киева, и въехал в бордюр. Отлетевший бензобак зацепил еще одну машину.

Никто, кроме водителя мотоцикла, не пострадал. Сам полицейский получил травму подбородка, его госпитализировали.

Напомним, на Закарпатье пьяные полицейские утопили служебную «Skoda».

Роман Свиридов

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