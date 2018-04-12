Николаевская полиция нашла в лесополосе тело пропавшего экс-начальника таможни Артура Полякова

Николаевские полицейские нашли в лесополосе тело экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что Поляков ушел из дому 3 апреля, а на следующий день жена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По словам его жены, у него была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть ему долг.

В рамках расследования сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые обоснованно подозреваются в его убийстве. Оно произошло в связи с нежеланием одного из задержанных отдавать долг в размере 50 тысяч евро.

Так, автомобиль Полякова нашли в гараже одного из подозреваемых, а его тело - в лесополосе. По факту случившегося начали уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Также в полиции опубликовали фото и видео следственных действий.