На Николаевщине на ходу загорелся «КамАЗ» с прицепом

В среду, 11 апреля в 20:07 в службу спасения «101» поступила информация о пожаре грузового автомобиля «КамАЗ 5325» с прицепом, который двигался на автодороге «Вознесенск-Братское» около города Вознесенск.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На вызов прибыло дежурное отделение 12 Государственной пожарно-спасательной части. Пожарные установили, что огнем частично охвачено транспортное средство. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить увеличения площади горения, которая на момент прибытия составила 10 квадратных метров. В 20:27 пожар локализовали, а в 20:52 - ликвидировали, его причина устанавливается.

К тушению привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники ГСЧС.

Напомним, что в ночь со вторника на среду, 21 марта, сгорел грузовой автомобиль «Volvo», припаркованный на улице 1-й Ингульской города Николаева.