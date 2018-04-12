Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что шпиона Скрипаля отравили именно «Новичком»

Организация по запрещению химического оружия подтверждает выводы Великобритании относительно вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль.

Об этом говорится в заявлении ОЗХО, пишет «Европейская правда».

«Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек», - говорится в документе.

В заявлении также отмечается «высокая чистота» вещества и почти полное отсутствие примесей.

«Название и структура идентифицированного токсичного вещества содержатся в полном объеме в секретном докладе секретариата ОЗХО, доступном для государств-участников», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский. Премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.

Также напомним, что нервнопаралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, разработали в лаборатории в закрытом городе ШиханыСаратовской области.